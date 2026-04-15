ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

Сандра Буллок вперше за багато років з’явилася на світському заході

Акторка повертається до своєї культової ролі і вже розпочала промоцію фільму.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Сандра Буллок / © Getty Images

Голлівудська 61-річна акторка Сандра Буллок вперше за довгий час з’явилася на публіці і це стало сюрпризом для її шанувальників. Річ у тім, що вона ніде не знімалась, не вела соцмережі і не відвідувала заходи. Сандра вела тихий спосіб життя, зокрема через те, що спершу хотіла більше проводити час з дітьми, а 2023 року помер її багаторічний партнер Браян Рендалл після боротьби з хворобою. Акторка важко переживала горе і усамітнилась, відмовившись від публічності.

Вчора ж, 14 квітня, Санда з’явилася на заході. Акторка відвідала CinemaCon у Лас-Вегасі, щоб прорекламувати свою нову роботу — другу частину фільму «Практична магія». Глядачам презентували тизер картини, а також зі сцени Булок трохи розповіла секретів про майбутній фільм.

Акторка одягла червоний штанний костюм Gabriela Hearst та чорне шкіряне бюстьє. Також вона доповнила лук прикрасами, а своє довге розкішне волосся розпустила.

На сцену Булок вийшла з головною колегою по цій культовій картині — Ніколь Кідман, яка обрала для заходу чорну сукню з асиметричним подолом.

Того ж дня, коли Булок з’явилася на CinemaCon, приєдналася до Instagram, щоб опублікувати коротке відео зі знімань фільму «Практична магія 2», на якому вона одягнена в сукню з рукавами-дзвіночками магічним жестом включає блендер з коктейлем.

Фільм «Практична магія» випустять у прокат через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie