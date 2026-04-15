Сандра Буллок вперше за багато років з’явилася на світському заході

Сандра Буллок / © Getty Images

Голлівудська 61-річна акторка Сандра Буллок вперше за довгий час з’явилася на публіці і це стало сюрпризом для її шанувальників. Річ у тім, що вона ніде не знімалась, не вела соцмережі і не відвідувала заходи. Сандра вела тихий спосіб життя, зокрема через те, що спершу хотіла більше проводити час з дітьми, а 2023 року помер її багаторічний партнер Браян Рендалл після боротьби з хворобою. Акторка важко переживала горе і усамітнилась, відмовившись від публічності.

Вчора ж, 14 квітня, Санда з’явилася на заході. Акторка відвідала CinemaCon у Лас-Вегасі, щоб прорекламувати свою нову роботу — другу частину фільму «Практична магія». Глядачам презентували тизер картини, а також зі сцени Булок трохи розповіла секретів про майбутній фільм.

Сандра Буллок / © Getty Images

Акторка одягла червоний штанний костюм Gabriela Hearst та чорне шкіряне бюстьє. Також вона доповнила лук прикрасами, а своє довге розкішне волосся розпустила.

На сцену Булок вийшла з головною колегою по цій культовій картині — Ніколь Кідман, яка обрала для заходу чорну сукню з асиметричним подолом.

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

Того ж дня, коли Булок з’явилася на CinemaCon, приєдналася до Instagram, щоб опублікувати коротке відео зі знімань фільму «Практична магія 2», на якому вона одягнена в сукню з рукавами-дзвіночками магічним жестом включає блендер з коктейлем.

Фільм «Практична магія» випустять у прокат через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики.