Сара Джессіка Паркер розкрила секрет своєї любові до взуття

Сара Джессіка Паркер, фото: instagram.com/voguebrasil

Реклама

61-річна американська акторка, зірка серіалу «Секс у великому місті» Сара Джессіка Паркер стала героїнею нового матеріалу бразильського Vogue, в якому розповіла про своє ставлення до моди, стилю і, звичайно, взуття. Зірка вже багато років залишається однією з головних ікон стилю завдяки образу Керрі Бредшоу.

В інтерв’ю журналу Паркер зізналася, що любов до взуття з’явилася у неї ще в дитинстві. За словами акторки, великий вплив на її ставлення до стилю справила мама, яка навчила її експериментувати з одягом і сприймати моду як спосіб самовираження.

Реклама

(перегортайте фото вправо)

Реклама

Окреме місце у розмові зайняло взуття — один із найвпізнаваніших елементів образу Паркер. Саме завдяки Керрі Бредшоу туфлі стали справжнім символом героїні, а сама акторка згодом запустила власний взуттєвий бренд.

«Я завжди любила взуття. Деякі з моїх найперших спогадів про моду пов’язані з походами до взуттєвих магазинів разом із мамою. У нас була велика родина, і грошей часто не вистачало, тому покупка взуття не була чимось, що відбувалося щовихідних. Я пам’ятаю, як ці походи здавалися неймовірно важливими: ти ретельно обмірковував свій вибір, бо збирався носити це взуття тривалий час. У моєї мами був чудовий смак, і вона навчила нас, що стиль мало пов’язаний з грошима, а пов’язаний виключно з цікавістю, турботою та уявою. Думаю, саме тоді й зародилася моя любов до взуття. Воно здавалося мені чимось, що перетворює, навіть у дитинстві. Задовго до акторської кар’єри я вже розуміла, що пара взуття може змінити те, як ти тримаєшся. Моя кар’єра, безперечно, посилила цей зв’язок, але романтика почалася набагато раніше», — поділилася Сара.

Говорячи про сучасні тенденції, Сара Джессіка Паркер наголосила, що не варто ставитися до моди надто серйозно. Вона вважає, що одяг та аксесуари насамперед мають приносити задоволення, а не змушувати людину дотримуватися якихось правил.

Акторка також дала пораду тим, хто надихається її стилем: не боятися пробувати нове та шукати власний спосіб вираження індивідуальності. Саме цікавість, на її думку, робить стиль по-справжньому цікавим.

Реклама

Нагадаємо, раніше Сара Джессіка Паркер привітала своїх доньок-близнючок із 17-річчям і опублікувала їхні рідкісні дитячі фото.

Новини партнерів