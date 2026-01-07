ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
196
2 хв

Сара Джессіка Паркер вийшла у світ із сином та чоловіком, щоб отримати особливу нагороду

Акторка сяяла перед камерами у компанії своїх найближчих і рідних людей.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Напередодні 83-ї церемонії вручення премії «Золотий глобус» організація вручила зірці серіалу «Секс і місто» Сарі Джессіці Паркер спеціальну почесну нагороду — премію Керол Бернетт, яка вручається за видатний внесок у мистецтво телебачення та роботу, що залишила тривалий слід в індустрії та серед глядачів. На урочисту подію зірка прийшла зі своїми близькими — чоловіком Метью Бродеріком та сином Джеймсом. Також у пари є дві доньки-близнючки, але вони на захід не прийшли.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Акторка обрала для заходу вечірню гламурну сукню від Paolo Sebastian, повністю розшиту сріблястими лелітками. Декольте у сукні було архітектурним, у юбки А-силуету був довгий шлейф.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сукню акторка доповнила чорним оксамитовим поясом із гламурною пряжкою, а також жакетом з рукавами три чверті. Образ Паркер доповнила прикрасами різного стилю — з камінням і перлами, зробила яскравий макіяж та свою улюблену зачіску з об’ємним укладанням.

Чоловік та син зірки прийшли у чорних смокінгах та краватках-метеликах, а також прикрасили лацкани однаковими білими квітами.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком та сином / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер з чоловіком та сином / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер з чоловіком та сином / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер з чоловіком та сином / © Associated Press

Також зазначимо, що акторка є неодноразовою лауреаткою премії «Золотий глобус»: вона отримала кілька нагород за «Найкращу жіночу роль у телесеріалі — комедії чи мюзиклі» за серіал «Секс і місто», а також за найкращий телесеріал як виконавча продюсерка. Тому ця нагорода відзначає не лише її культову роль Керрі Бредшоу, але й її проєкти за камерою: від продюсерської роботи над серіалом «Секс і місто» та його спінофом «І просто так…» до театральних постановок та видавничої роботи через її літературний лейбл.

