Сара Джесіка Паркер у чорній сукні, а Олександр Терен – чорному костюмі та з незвичайною брошкою: зірки на прем'єрі фільму

Сара Джесіка Паркер, Олександр Терен та команда фільму "Перший ряд" представили фільм у Нью-Йорку.

Прем'єра документального фільму про українських артистів балету в еміграції Front Row ("Перший ряд"), який продюсує акторка Сара Джесіка Паркер відбулася у Нью-Йорку.

Фільм знімали навесні та влітку 2023 року. У ньому розповідається про групу українських танцюристів в еміграції та ветерана війни і нового Холостяка Олександра Терена, які формують нову балетну трупу United Ukrainian Ballet.

Сара Джессіка Паркер та Олександр Терен / Фото: Getty Images

Один із героїв фільму, зірка не лише українського, а й світового балету Олексій Тютюнник прийшов на прем'єру у футболці Free Azovstal Defenders. А Олександр Терен з'явився на червоній доріжці у чорному класичному костюмі та з брошкою у вигляді гілки терена.

Сара Джесіка-Парке вийшла у світ у чорній лаконічній сукні з глибоким вирізом на декольте, туфлях-човниках у принт, із золотою підвіскою на шиї та перлинною ниткою. Вона розпустила довге біляве волосся і зробила макіяж у натуральних відтінках.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Фільм показали у мнжах 15-го щорічного кінофестивалю DOC NYC у Village East by Angelika.

Сара Джессіка Паркер із командою фільму / Фото: Associated Press

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