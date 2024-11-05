Сара Джессіка Паркер має особливу сумку: акторка показала свою громадянську позицію на зніманнях

Навіть таке розважальне шоу не оминули політичні перипетії, які зараз творяться у світі.

Схоже, що серіал "І просто так…", який є продовженням "Сексу і міста", вирішив трохи змінити свій формат і стати більш залученим до політичного життя країни. Річ у тому, що на зніманнях цього шоу головна акторка Сара Джессіка Паркер неодноразово з'являлася з сумкою-тоут досить великого розміру.

Розглядаючи фото акторки, можна помітити, що з цим аксесуаром вона була дуже часто на роботі, тому можливо, він з'явиться і в кадрі. На сумці був принт у вигляді бризків фарби, а також напис The States Project. Як виявилося, це некомерційна організація, яка спеціалізується на підтримці законодавчих органів штатів. Це було досить актуально, адже в США зараз саме рік виборів.

Нижче ви можете роздивитись з чим та як Паркер поєднувала сумку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

А ось те, що Сара Джессіка вже проголосувала, вона показала в Instagram, запостівши фото, яке зробила її донька.

Раніше ми розповідали ще про одну особливість третього сезону "І просто так….", адже в ньому практично не буде туфель від бренду акторки SJP by Sarah Jessica Parker, оскільки вона вирішила його закрити після 10 років роботи. Які ж 10 пар взуття, з'явиться в серіалі на Сарі Джессіці, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

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