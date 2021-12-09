Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс: зірки на прем'єрі нового "Сексу і міста "

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс: зірки на прем'єрі нового "Сексу і міста "

Подія, на яку шанувальники серіалу так довго чекали, нарешті відбулася і улюблені актори знову на одній доріжці.

Протягом тривалого часу ми спостерігали, як знімали продовження серіалу "Секс і місто" в Нью-Йорку, і ось нарешті настав день прем'єри. 8 грудня головні герої серіалу зібралися разом заради його презентації у Музеї сучасного мистецтва.

На червоній доріжці з'явилися Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот, Саріта Чоудхурі, Маріо Кантоне, Ніколь Арі Паркер і навіть Бріджет Мойнеген, яка зіграла в оригінальному серіалі дружину Містера Біга Наташу.

Сара Джессіка Паркер з'явилася на доріжці із сином та чоловіком. Вона була одягнена у ніжну сукню від Oscar de la Renta.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Крістін Девіс обрала для своєї грандіозної появи темно-синю сукню від Jason Wu, яку прикрашали елегантні декоративні рюші.

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Синтія Ніксон одягла на доріжку лаконічну сукню до підлоги Christopher John Rogers мандаринового кольору та черевики такого ж відтінку.

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Нагадаємо, що серіал розповість про життя героїнь "Сексу і міста" через 20 років. У продовженні з'являться практично всі герої оригінального серіалу: Керрі, Міранда, Шарлотта, Супермен, а також кілька абсолютно нових персонажів.

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

Зірки серіалу "Секс у великому місті" / Associated Press

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