Сара Джессіка Паркер відреагувала на війну в Україні та запропонувала допомогу

Американська акторка не залишилася осторонь.

Іноземні зірки продовжують підтримувати українців після нападу Росії. Цього разу свою підтримку висловила акторка Сара Джессіка Паркер, яку багато хто знає за роллю Керрі Бредшоу у серіалі "Секс у великому місті".

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост із прапором України та поцікавилася в аудиторії, як допомогти постраждалим. Також Сара Джесіка відзначила благодійні організації UNICEF USA, Médecins Sans Frontières та Максима Чмерковського — українсько-американського чемпіона світу з латинських танців, який перебуває в Києві та також активно висвітлює ситуацію у своїх соцмережах.

"Якщо у когось є інформація про те, як допомогти лікарням, які доглядають пацієнтів відділень інтенсивної терапії, які повинні були бути переведені з відділень інтенсивної терапії в імпровізовані центри догляду, будь ласка, дайте мені знати. Проблеми з пошуком підтримки. !ХХ", — написала Паркер.

Нагадаємо, раніше підтримали Україну принц Вільям та герцогиня Кейт, екс"ангели" Victoria's Secret, Дженніфер Лопес, принц Гаррі та Меган Маркл та інші.

Читайте також:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн