Сара Джессіка Паркер знову інтригує: у серіалі "І просто так..." з'являться нові чоловічі персонажі

Схоже, що у новому сезоні ми побачимо багато сюрпризів.

Зараз у Нью-Йорку продовжується робота над популярним серіалом "І просто так...", який став продовженням "Сексу і міста".

У шоу вже традиційно з'являться Сара Джесіка Паркер (Керрі Бредшоу), Синтія Ніксон (Міранда Гоббс) та Крістін Девіс (Шарлотта Йорк), але також під приціл фотографів під час знімань на вулиці потрапили два нові актори — Логан Маршалл-Грін та Джонатан Кейк.

Перший актор був зображений на вулиці з котом. Сара Джессіка ж була одягнена в вбрання, яке вже не раз миготіло на фотографіях — джинсовій спідниці Maison Margiela, білих туфлях у стилі Мері Джейн та лонгсліві бежевого кольору. Логан же одягнув джинси, черевики та сіру футболку.

Сара Джессіка Паркер і Логан Маршалл-Грін / Фото: Getty Images

На інших кадрах Паркер сфотографували з Кейком і пара за сюжетом була на побаченні. У цій сцені герої вечеряли та пили вино. На Паркер була сорочка з деніму від Plein Sud, яка мала відкриті плечі.

Сара Джессіка Паркер і Джонатан Кейк / Фото: Getty Images

Раніше на цій же локації Паркер заскочили з колегою Синтією Ніксон. На акторці того разу був яскравий комбінезон від Taxi, сорочка у вигляді карти та гламурні туфлі Rene Caovilla.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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