- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
Сара Мішель Геллар показала фото з романтичної відпустки з чоловіком-актором
Зірка поділилася новою серією знімків у Мережі.
48-річна акторка, зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів» Сара Мішель Геллар опублікувала у своєму Instagram фото, зроблені у відпустці десь на екзотичних островах, де вони зустріли новий рік і провели його перший тиждень.
Компанію на відпочинку зірці склав її чоловік — Фредді Принц-молодший, теж актор, найвідоміший за фільмом «Я знаю, що ви зробили минулого літа» і «Скубі-Ду». Вони перебувають у шлюбі вже 23 роки і виховують двох дітей — доньку Шарлотту та сина Роккі.
На більшості фото вони зазнімковані обійнявшись і під час поцілунків.
Також Сара Мішель на одному зі знімків позувала під водою — у гідрокостюмі, масці та ластах вона зайнялася снорклінгом, який вона дуже любить і неодноразово ділилася в Мережі подібними фото.
Раніше, нагадаємо, Сара Мішель Геллар відвідала церемонію в Лос-Анджелесі. Вона вийшла у світ у довгій сукні-бюст’є зі шкіри, яка була виконана у винному відтінку.