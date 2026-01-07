Сара Мішель Геллар показала фото з романтичної відпустки з чоловіком-актором

Сара Мішель Геллар із чоловіком

48-річна акторка, зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів» Сара Мішель Геллар опублікувала у своєму Instagram фото, зроблені у відпустці десь на екзотичних островах, де вони зустріли новий рік і провели його перший тиждень.

Компанію на відпочинку зірці склав її чоловік — Фредді Принц-молодший, теж актор, найвідоміший за фільмом «Я знаю, що ви зробили минулого літа» і «Скубі-Ду». Вони перебувають у шлюбі вже 23 роки і виховують двох дітей — доньку Шарлотту та сина Роккі.

На більшості фото вони зазнімковані обійнявшись і під час поцілунків.

Також Сара Мішель на одному зі знімків позувала під водою — у гідрокостюмі, масці та ластах вона зайнялася снорклінгом, який вона дуже любить і неодноразово ділилася в Мережі подібними фото.

Раніше, нагадаємо, Сара Мішель Геллар відвідала церемонію в Лос-Анджелесі. Вона вийшла у світ у довгій сукні-бюст’є зі шкіри, яка була виконана у винному відтінку.