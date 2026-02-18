Сара Мішель Геллар сяяли у вишуканій золотій сукні з вирізом на особливому заході

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Реклама

Американська акторка Сара Мішель Геллар, відома завдяки серіалу «Баффі — переможниця вампірів», вийшла до фотографів під час фотоколу у Лос-Анджелесі. Улюблениця публіки сяяла у вишуканій золотій сукні вільного фасону.

У її вбрання не було бретельок, однак головними його акцентами, стали фігурний виріз під грудьми та високий розріз на спідниці. Також сукня Сари Мішель була прикрашена мілкими драпуваннями і мала шлейф.

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Вбрання було яскравим і самодостатнім, тому акторка не переобтяжувала образ занадто виразними прикрасами, а лише додала кілька акцентів — каблучки з діамантами та золотими сережками-овалами. Макіяж Геллар був з золотистими тінями на очах, а волосся вона вклала у вишукані ловони. Образ акторки завершили золоте взуття на високих платформах.

Реклама

У такій кламурній сукні Сара Мішель Геллар прийшла на знімання фінальної програми талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix. Зірка є однією із суддів програми і раніше приходила розказати про неї в інтерв’ю, де її сфотонрафували папараці.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images