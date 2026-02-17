- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Сара Мішель Геллар у бюстьє та прозорій спідниці сфотографували у Нью-Йорку
Зірка привернула увагу, адже її образ був не дуже відповідний до зимової погоди, однак одяглась так вона для інтерв’ю.
48-річна американська акторка Сара Мішель Геллар, відома завдяки серіалу «Баффі — переможниця вампірів», потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка одягла доволі ефектне вбрання винного кольору для появи на інтерв’ю.
Акторка поєднала мереживне бюстьє з абсолютно прозорою мережевною спідницею, яку одягла також трусами-шортам. Поверх мережевного ансамблю Геллар одягла також подовжений жакет вільного фасону.
Цей образ зірка доповнила туфлями-човниками, великою кількістю прикрас, зокрема сережками та каблучками, а також зробила стильне укладання з локонами.
Поява зірки на вулиці в Нью-Йорку пов’язана з тим, що вона стала однією із судей відродженого талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix. Саме про це шоу вона прийшла розповісти у програмі Live with Kelly and Mark.