Сара Мішель Геллар у бюстьє та прозорій спідниці сфотографували у Нью-Йорку

Сара Мішель Гелар / © Getty Images

48-річна американська акторка Сара Мішель Геллар, відома завдяки серіалу «Баффі — переможниця вампірів», потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка одягла доволі ефектне вбрання винного кольору для появи на інтерв’ю.

Акторка поєднала мереживне бюстьє з абсолютно прозорою мережевною спідницею, яку одягла також трусами-шортам. Поверх мережевного ансамблю Геллар одягла також подовжений жакет вільного фасону.

Сара Мішель Гелар / © Getty Images

Цей образ зірка доповнила туфлями-човниками, великою кількістю прикрас, зокрема сережками та каблучками, а також зробила стильне укладання з локонами.

Поява зірки на вулиці в Нью-Йорку пов’язана з тим, що вона стала однією із судей відродженого талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix. Саме про це шоу вона прийшла розповісти у програмі Live with Kelly and Mark.