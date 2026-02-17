ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Сара Мішель Геллар у бюстьє та прозорій спідниці сфотографували у Нью-Йорку

Зірка привернула увагу, адже її образ був не дуже відповідний до зимової погоди, однак одяглась так вона для інтерв’ю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Мішель Гелар

Сара Мішель Гелар / © Getty Images

48-річна американська акторка Сара Мішель Геллар, відома завдяки серіалу «Баффі — переможниця вампірів», потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка одягла доволі ефектне вбрання винного кольору для появи на інтерв’ю.

Акторка поєднала мереживне бюстьє з абсолютно прозорою мережевною спідницею, яку одягла також трусами-шортам. Поверх мережевного ансамблю Геллар одягла також подовжений жакет вільного фасону.

Сара Мішель Гелар / © Getty Images

Сара Мішель Гелар / © Getty Images

Цей образ зірка доповнила туфлями-човниками, великою кількістю прикрас, зокрема сережками та каблучками, а також зробила стильне укладання з локонами.

Поява зірки на вулиці в Нью-Йорку пов’язана з тим, що вона стала однією із судей відродженого талант-шоу Star Search («Пошук зірок»), яке виходить на Netflix. Саме про це шоу вона прийшла розповісти у програмі Live with Kelly and Mark.

Вбрання акторки Сари Мішель Геллар (7 фото)

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie