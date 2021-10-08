Сара Сампайо показала образ практично в "голій" сукні

30-річна португальська модель поділилася дуже пікантними знімками в блогу.

Сара Сампайо приміряла коротку жовту сукню, яка була повністю прозорою під яку одягла білизну в тон, а зверху жовтий подовжений блейзер. Сара взула босоніжки на підборах і з зав'язками навколо щиколотки, зібрала волосся в низький пучок і зробила насичений вечірній макіяж.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

"Мем, не могли б ви одягнутися?", — підписала фото Сампайо.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

Схоже, екс"ангел" Victoria's Secret зібралася кудись на вечірку і образ вийшов досить відвертим.

Сара трохи подуркувала перед камерою, коли позувала і цими фотографіями поділилася з підписниками в Instagram.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

Нагадаємо, в світському суспільстві Сара Сампайо не з'являлася давно. Востаннє на червону доріжку модель виходила минулого місяця, коли відвідувала Венеційський кінофестиваль. Тоді дівчина сяяла в чорній сукні від італійського бренду Giorgio Armani з колекції осінь-зима 2008 року.

Сара Сампайо / Instagram Сари Сампайо

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