Сценарист серіалу "Корона" розповів, про що буде останній шостий сезон

Поки шанувальники серіалу "Корона" з нетерпінням чекають на вихід п'ятого сезону, який обіцяють показати публіці в листопаді 2022 року, сценарист проєкту Пітер Морган розповів про шостий сезон.

П'ятий сезон серіалу "Корона", який розповість про життя і правління королеви Єлизавети II, буде випущений на Netflix в листопаді 2022 року. У ньому розповідатиметься про 90-і роки у житті членів британської королівської сім'ї. Десятиліття від 90-х по 2000-ні називають похмурим для королеви та її сім'ї. Саме в цей час трапилися три розлучення дітей королеви Єлизавети II, а 1992-го горів Віндзорський замок – одна з резиденцій королеви, де монархиня живе зараз. Тоді пожежу вдалося загасити лише через 15 годин, і Верхньому двору було завдано великої шкоди. А 1997 року загинула принцеса Діана.

Як повідомляє американське видання The Hollywood Reporter, Пітер Морган заявив, що має намір завершити серіал шостим сезоном, у якому покажуть період 2011-2013 років. Саме на ці роки випадають такі події, як весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року, Діамантовий ювілей правління королеви Єлизавети II (60-річчя перебування на троні) та літні Олімпійські ігри 2012 року, а також народження та хрещення принца Джорджа - первістка Кейт та Вільяма 2013 року.

Пітер Морган / Associated Press

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