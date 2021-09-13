Щасливі разом: дружина екс"Холостяка" Михайлюка показала фото з відпочинку в Чорногорії

Даша Хлистун розчулила сімейним селфі.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — разом з дружиною Дашею і їхньою 4-місячною донькою Аріаною поїхали на відпочинок до Чорногорії. Звідти модель опублікувала в Instagram перший знімок, зроблений на пляжі.

На фото Макс тримає дитину на руках, а Даша їх обіймає і робить селфі. Фото вийшло дуже милим.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

"Мої дві любові", — підписала фото Даша.

Нагадаємо, раніше Михайлюк показав світлину зі знімань одного розважального шоу. Макс був одягнений у чорну сорочку, штани і кросівки Dolce & Gabanna. А Даша підкреслила стрункі ноги шкіряною чорною мінісукнею з рукавами-буфами і поясом з пряжкою. Вбрання вона поєднала з чорними босоніжками.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун / Instagram Макса Михайлюка

Читайте також: Дуже мило: екс"Холостяк" Макс Михайлюк показав фото своєї крихітної доньки в джинсах і косусі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання