Щасливі разом: екс"Холостяк" Макс Михайлюк замилував знімками з дружиною і дітьми

Головний герой реалітішоу "Холостяк-10" – Макс Михайлюк – опублікував в Instagram милі світлини з нової сімейної фотосесії, відзнятої на природі.

На знімках чоловік постав разом із дружиною Дашею і їхніми дітьми – 3-річною донькою Аріаною і 3-місячним сином Димитрієм.

Макс Михайлюк із сім'єю

Подружжя тримає дітей на руках і Михайлюк ніжно цілує дружину.

"Мої", – підписав пілот фото.

Макс Михайлюк із сім'єю

Макс одягнений у чорну футболку і сірі джинси, Даша – у чорну трикотажну сукню на ґудзиках, а діти – у білі лонгсліви у чорні смужки.

Макс Михайлюк із сім'єю

Нагадаємо, раніше Даша Хлистун зізналася, як почувається на останніх місяцях вагітності.

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