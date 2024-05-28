Щасливі разом: екс"Холостяк" Макс Михайлюк замилував знімками з дружиною і дітьми

Пілот показав підписникам світлини із сімейної фотосесії.
Головний герой реалітішоу "Холостяк-10" – Макс Михайлюк – опублікував в Instagram милі світлини з нової сімейної фотосесії, відзнятої на природі.
На знімках чоловік постав разом із дружиною Дашею і їхніми дітьми – 3-річною донькою Аріаною і 3-місячним сином Димитрієм.
Подружжя тримає дітей на руках і Михайлюк ніжно цілує дружину.
"Мої", – підписав пілот фото.
Макс одягнений у чорну футболку і сірі джинси, Даша – у чорну трикотажну сукню на ґудзиках, а діти – у білі лонгсліви у чорні смужки.
Нагадаємо, раніше Даша Хлистун зізналася, як почувається на останніх місяцях вагітності.
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