Щасливі разом: "Холостячка" Злата Огнєвіч показала фото зі своїми батьками

Співачка виклала знімки зі своїми батьками та їхнім домашнім улюбленцем.

Вчора, 26 листопада, відбувся одинадцятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – ошелешила всіх вибором чоловіка, з яким попрощалася. Так, вона відправила додому Максима Тарапату, якому більшість прихильників пророкували перемогу у шоу.

Це стало для всіх справжньою несподіванкою, адже Максим завжди проявляв до неї свої почуття і при кожній нагоді зізнавався співачці у коханні. У них були надзвичайно романтичні і чуттєві побачення.

На своїй сторінці в Instagram Злата опублікувала світлини, на яких вона зазнімкована зі своїми батьками. До речі, родині артистки Макс найбільше сподобався з усіх чоловіків і саме з ним вони бачили майбутнє своєї доньки.

Злата Огнєвіч з батьками / Instagram Злати Огнєвіч

"Ух який випуск! Я так хвилювалася, щоб рідні витримали таке непросте емоційне навантаження. І ловила себе на думці - які ж вони круті, цікаві і як добре, що вони переїхали і живуть поряд з Києвом. Моя підтримка. Моя сім'я", - підписала фото Злата.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Разом з ними на знімках також був їхній домашній улюбленець.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата позувала у морквяній блузці і коричневих замшевих штанях. Свій лук вона доповнила високим пучком на голові. На обличчі був ніжний макіяж, а у вухах – сережки у вигляді сердець.

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