Щасливі разом: Катерина Бужинська показала сімейні фото з відпочинку у Домінікані

Артистка проводить відпустку на розкішному курорті Пунта-Кани.
Катерина Бужинська разом із чоловіком Дімітаром Стойчевим і їхніми дітьми-двійнятами – Катеринкою і Дмитриком – насолоджуються відпочинком у райському куточку планети – у Домініканській Республіці. Звідти артистка опублікувала яскраві сімейні знімки.
Співачка позувала на узбережжі з дітьми у пляжному family look.
Катерина показала також фото, зроблені з чоловіком і дітьми під час прогулянок курортом.
"Величне місце, де почуваєшся як у раю! Тут, під шум океану і в тіні пальм, ви поринете в оазис краси", – написала у дописі Бужинська.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у кетс'юті зі спокусливим декольте презентувала пісню про впевнених жінок.
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