Щасливі разом: Катерина Бужинська показала сімейні фото з відпочинку у Домінікані

Катерина Бужинська разом із чоловіком Дімітаром Стойчевим і їхніми дітьми-двійнятами – Катеринкою і Дмитриком – насолоджуються відпочинком у райському куточку планети – у Домініканській Республіці. Звідти артистка опублікувала яскраві сімейні знімки.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Співачка позувала на узбережжі з дітьми у пляжному family look.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина показала також фото, зроблені з чоловіком і дітьми під час прогулянок курортом.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Величне місце, де почуваєшся як у раю! Тут, під шум океану і в тіні пальм, ви поринете в оазис краси", – написала у дописі Бужинська.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська у кетс'юті зі спокусливим декольте презентувала пісню про впевнених жінок.

Читайте також: