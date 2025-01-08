Щасливі разом: переможниця "Холостяка-13" показала селфі з Олександром Тереном і заінтригувала підписників

Переможниця 13-го сезону реалітішоу "Холостяк" Інна Бєлєнь опублікувала в Instagram довгоочікувану світлину, на якій вона зазнімкована разом із коханим Олександром Тереном.

А ще Інна заінтригувала підписників, адже вони сфотографувалися у гримерній кулінарного шоу. Бєлєнь повідомила, що вона з Олександром беруть участь у зніманнях у ролі суддів на проєкті "МастерШеф".

Олександр Терен та Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

"Завжди дивилася на це з іншого боку екрану, уявляла, як готую, а мене оцінюють. Але життя підкидає сюрпризи: тепер я на зніманнях у ролі судді – і ще й у парі з найприємнішим напарником у всіх сенсах!" – написала Бєлєнь.

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