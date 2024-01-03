Щасливі разом: вагітна дружина екс"Холостяка" Михайлюка показала сімейні фото біля ялинки

Даша Хлистун опублікувала в Instagram новорічні сімейні світлини.

На них вона зазнімкована з чоловіком Максом Михайлюком, який був головним героєм проєкту "Холостяк-10", та їхньою 2-річною донькою Аріаною.

Даша і Макс із донькою / Фото: Instagram Даші Хлистун

Родина позувала біля ялинки і каміна. Вони мали дуже щасливий вигляд.

Даша готується стати мамою вдруге. Вона підкреслила уже достатньо великий вагітний живіт синьою шовковою блузкою і білою спідницею-олівцем.

Даша і Макс із донькою / Фото: Instagram Даші Хлистун

Макс був одягнений у картату сорочку і сірі джинси. А їхня донечка – у білу сукенку з чорним бантом і принтом ведмедиків та білі колготки.

Донька Аріана / Фото: Instagram Даші Хлистун

"Із Новим 2024 роком! Великі плани і надії на цей рік. Вірю, що він буде особливим. Бажаю, щоб в кожного з вас було натхнення творити в новому році! Було багато сил та віри на майбутнє! p.s. ще сьогодні рік як ми переїхали жити в Канаду. Час летить. Тому не зволікайте жити!" – написала модель у дописі.

Нагадаємо, Даша Хлистун сфотографувалася в обтислій сукні шоколадного відтінку з оголеними плечами.

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