Щасливі спогади: Мей Маск показала архівні фото з Києва

Модель, письменниця та мама американського мільярдера Ілона Маска знову висловила свою підтримку Україні. Знаменитість опублікувала у Instagram кілька фото, які було зроблено взимку у Києві 2017 року.

Мей Маск на фото гуляла містом, а також показала кілька кадрів, на яких було зазнімковано десерти з кафе та Києво-Печерської лаври.

"Сподіваюся скоро повернутися, погуляти снігом, посміятися, поїсти смачних десертів і знову побачити пам'ятки. Вторгнення - це жахливо. Світ стежить за новинами 24 години на добу, і країни демонструють неймовірну підтримку житлом, протестами та пожертвуваннями. Як каже президент Зеленський "Україна - переможе", — написала Маск під фото.

Також вона додала два хештеги: #StopTheWar #CloseTheSky

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