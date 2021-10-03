Щасливий батько: екс"Холостяк" Михайлюк показав милі світлини з підрослою донькою

Пілот дуже щасливий, що у нього народилася донька, знімками якої він з радістю ділиться зі своїми шанувальниками.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — розчулив підписників новими знімками зі своєю підрослою п'ятимісячною донькою Аріаною. Фото були зроблені під час відпочинку у Чорногорії, на набережній.

Щасливий батько тримає на руках дитину і усміхається.

Макс Михайлюк з дочкою / Instagram Макса Михайлюка

"Донька — один з найпрекрасніших подарунків у цьому житті", — підписав він світлину.

Одягнений пілот у білу футболку і темні шорти. На доньці — світле боді.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

Фоловери у захваті від знімків.

"Батькова принцеса", "Копія татка", "Така мила", "Дуже красиві", "Яка бубочка! Копія тато", "Постійно милуюся вашою кнопочкою! Яка ж вона мила. Ви, як завжди, прекрасні", "Чарівна дівчинка", "Батькова донечка, татова радість, щастя і любов, цілий світ", — написали підписники у коментарях.

Макс показав ще одне миле сімейне фото з відпустки, на якому він зазнімкований з донькою і дружиною Дашею.

Макс Михайлюк з дружиною і дочкою / Instagram Макса Михайлюка

Раніше дружина Михайлюка — Даша Хлистун — виклала миле фото з донькою на пляжі.

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