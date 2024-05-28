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Ще не народила: Дженна Д'юенн у червоному бікіні засвітила величезний вагітний живіт

Ще не народила: Дженна Д'юенн у червоному бікіні засвітила величезний вагітний живіт

Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

Зірка повинна ось-ось народити свою третю дитину.

43-річна акторка, продюсерка і танцівниця Дженна Д'юенн, широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума, зараз перебуває в очікуванні своєї третьої дитини і на останніх місяцях вагітності. Однак це зовсім не заважає їй бути активною – вона продовжує зніматися у серіалі, займається спортом та проводить цікаво час зі старшими дітьми.

Так, у своєму Instagram вона показала, як провела вихідні серед сім'ї. Вони всі разом засмагали і плавали в басейні, їли морозиво та панкейки.

© Дженна Д'юенн/Instagram
Фото: Дженна Д'юенн/Instagram
© Дженна Д'юенн/Instagram
Фото: Дженна Д'юенн/Instagram
© Дженна Д'юенн/Instagram
Фото: Дженна Д'юенн/Instagram
© Дженна Д'юенн/Instagram
Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

На одному з фото Дженна позувала в червоному бікіні, її живіт стає все більше — незабаром вже вона вирушить до пологового будинку.

© Дженна Д'юенн/Instagram
Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

Нагадаємо, раніше Дженна Д'юенн сходила на шопінг. Цього тижня її підловили папараці в Лос-Анджелесі, вона була у білому мереживному вбранні вільного фасону та з довгими рукавами від Zimmermann та у туфлях на дуже високих підборах.

Дженна Д'юенн / © Getty Images
Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

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