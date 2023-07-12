Ще одні: Мію Ріган і Ромео Бекхема заскочили за поцілунками на Вімблдоні

Закоханих зазнімкували під час дев'ятого дня чемпіонату Вімблдону з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні. Вони сиділи на трибунах, активно вболівали та цілувалися.

Міа Ріган та Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Міа та Ромео стали вже третьою зірковою парою, яка продемонструвала поцілунки на публіці під час турніру. Раніше ми показували, як це робили Кеті Перрі та Орландо Блум, а також як пристрасно цілувала свою партнерку модель та акторка Кара Делевінь.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Мію Ріган на Вімблдоні сфотографували в компанії бабусі її бойфренда — Сандри Бекхем. Схоже, вони давно знайомі і добре ладнають.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Читайте також: