Ще одні: Мію Ріган і Ромео Бекхема заскочили за поцілунками на Вімблдоні

Ромео Бекхем таки приєднався до своєї дівчини Мії Ріган на трибунах Вімблдону.
Закоханих зазнімкували під час дев'ятого дня чемпіонату Вімблдону з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні. Вони сиділи на трибунах, активно вболівали та цілувалися.
Міа та Ромео стали вже третьою зірковою парою, яка продемонструвала поцілунки на публіці під час турніру. Раніше ми показували, як це робили Кеті Перрі та Орландо Блум, а також як пристрасно цілувала свою партнерку модель та акторка Кара Делевінь.
Нагадаємо, Мію Ріган на Вімблдоні сфотографували в компанії бабусі її бойфренда — Сандри Бекхем. Схоже, вони давно знайомі і добре ладнають.
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