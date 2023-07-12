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Ще одні: Мію Ріган і Ромео Бекхема заскочили за поцілунками на Вімблдоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
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Ще одні: Мію Ріган і Ромео Бекхема заскочили за поцілунками на Вімблдоні

Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Ромео Бекхем таки приєднався до своєї дівчини Мії Ріган на трибунах Вімблдону.

Закоханих зазнімкували під час дев'ятого дня чемпіонату Вімблдону з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні. Вони сиділи на трибунах, активно вболівали та цілувалися.

Міа Ріган та Ромео Бекхем / © Getty Images
Міа Ріган та Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Міа та Ромео стали вже третьою зірковою парою, яка продемонструвала поцілунки на публіці під час турніру. Раніше ми показували, як це робили Кеті Перрі та Орландо Блум, а також як пристрасно цілувала свою партнерку модель та акторка Кара Делевінь.

Міа Ріган і Ромео Бекхем / © Getty Images
Міа Ріган і Ромео Бекхем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Мію Ріган на Вімблдоні сфотографували в компанії бабусі її бойфренда — Сандри Бекхем. Схоже, вони давно знайомі і добре ладнають.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
217
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