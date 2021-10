Ще ого-го: 75-річна Доллі Партон виступила в обтислому вбранні

Зірка кантрі музики все ще виступає і дивує костюмами.

Культова американська співачка Доллі Партон виступила на благодійному концерті присвяченому боротьбі з раком грудей. Захід відбувався в місті Нешвілл.

Доллі була одягнена в один зі своїх фірмових яскраво-рожевих комбінезонів, усипаних стразами. Також на ній був струменистий жакет у тон, кий вона носила поверх рожевого комбінезона. Співачка також одягла пару срібних мюль на високих підборах, а волосся уклала в пишну зачіску.

Сет-лист Доллі складався з багатьох її класичних хітів, зокрема вона виконала пісні 9 to 5, Jolene і I Will Always Love You.

Доллі Партон / Getty Images

Минулого разу Доллі виступала в грудні минулого року на щорічній церемонії Billboard Women in Music. Програма тоді транслювалася онлайн, а номер артистки відзняли заздалегідь. Для свого номера вона тоді вибрала ефектну сукню до колін бежевого кольору і з довгими рукавами.

Доллі Партон / скриншот з відео

