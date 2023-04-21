Ще й вона: Рейчел Вайс з'явилася на публіці в одній з найпопулярніших суконь серед знаменитостей

Тепер до тих, у кого у колекції є ця сукня, приєдналася ще й Рейчел.

Британка Рейчел Вайс сходила днями на інтерв'ю на програму Today Show у Нью-Йорку, де розповіла про свою нову роль у серіалі "Зв'язані до смерті". Після ефіру на телебаченні її сфотографували папараці та не звернути увагу на сукню зірки ми просто не могли.

Річ у тому, що акторка одягла одне з найпопулярніших вбрань останніх років — сукню міді від британського бренду The Vampire's Wife. Сукня Рейчел була з блакитної тканини в білі квіти, мала рукави три чверті, які прикрашали рюші, також рюші були на подолі вбрання.

Образ зірка доповнила білими туфлями-човниками та золотими сережками.

Рейчел Вайс / Фото: Getty Images

Бренд The Vampire's Wife заснований дизайнеркою Сьюзі Кейв і отримав популярність завдяки принцесі Уельській Кетрін, яка неодноразово з'являлася в ньому. Також це вбрання часто одягали й інші знаменитості, серед яких були принцеса Євгенія, Керрі Джонсон та Зоуї Дешанель.

Вбрання виконане з шовку, модель називається "Фальконетті" (ймовірно, на честь французької акторки) і коштує 1195 фунтів стерлінгів (це близько 1480 доларів).

Сукня, як у Рейчел Вайс

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