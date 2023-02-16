Що це було: модель Джулія Фокс з'явилася на публіці у напівголому образі та з сумкою-лисицею

У цьому образі у моделі був хвіст на спідниці. Лук мав сексуальний вигляд і дійсно був незвичайним.

Хто б що не говорив про Джулію Фокс — вона справді стала зіркою нью-йоркського стритстайлу і активно підкорює подіуми. Завдяки епатажному стилю та легкості, з якою вона наважується на зміни у зовнішності, її все частіше звуть на модні шоу і як модель, і як гостю.

Днями дівчина вкотре здивувала, оскільки вийшла на вулицю в черговому шаленому та напівголому вбранні від бренду THE UNCOMMONIST.

На Джулії була кропнута чорна куртка з каптуром, що ледве прикривав груди, а також довга спідниця з вирізами на сідницях і прикріпленим до неї довгим чорним хвостом.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Доповнили цей вечірній лук рукавички, чоботи на підборах, яскравий макіяж із чорними стрілками, а також її улюблена сумка від бренду Thom Browne, з якою ми її вже бачили раніше.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

У жовтні минулого року вона цей незвичайний аксесуар поєднала з "мокрим" волоссям і білою мінісукнею.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Зазначимо, що THE UNCOMMONIST – це відносно молодий бренд із дійсно нетрадиційним підходом до дизайну. А ось дизайнер цього бренду вважає за краще залишатися анонімним.

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