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Що не день, то світський вихід: роздивляємося два нові гламурні образи акторки Аманди Сейфрід

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Що не день, то світський вихід: роздивляємося два нові гламурні образи акторки Аманди Сейфрід

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Зірка зазвичай прихильниця стриманого стилю, проте, останнім часом вона вибирає луки, що досить запам'ятовуються.

Зазвичай акторка Аманда Сейфрід надає перевагу не дуже світиться на публіці, однак останнім часом вона перетворилася на справжню тусовщицю. Після прем'єри серіалу "Вибула", де вона зіграла скандальну підприємницю Елізабет Голмс, яка заснувала шахрайську медичну компанію Theranos, Аманда дуже частий гість на різних прем'єрах та червоних доріжках.

Наприклад, минулого тижня акторка відвідала галавечір TIME100 у Нью-Йорку, який був присвячений 100 найвпливовішим людям світу, а вчора, 12 червня, з'явилася на заході Clips & Conversation, щоб вкотре пропіарити свій нещодавній проєкт. На Аманді був гламурний костюм із шортами та жакетом, розшитими паєтками, від французького бренду Zadig&Voltaire. Образ акторка доповнила чорними туфлями, білою сорочкою та елегантною зачіскою.

Аманда Сейфрід / © Getty Images
Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Днем раніше, 11 червня, Аманда також здивувала луком на червоній доріжці. Разом із чоловіком актором Томасом Садоскі вона відвідала прем'єру вистави "88" у театрі Village East by Angelika під час фестивалю Tribeca. Зірка обрала червону мінісукню від бренду Carolina Herrera з оборками та дуже незвичайним дизайном на спині.

Аманда Сейфрід / © Associated Press
Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press
Аманда Сейфрід / © Associated Press
Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

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