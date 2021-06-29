Що подивитись напередодні магічного свята Івана Купала?

Підбірка містичного кіно.

Разом з Київстар ТБ, спільною платформою онлайн-телебачення 1+1 media та Київстар, редакція ТСН.ua підготувала підбірку напрочуд страхітливих фільмів з нагоди магічного свята Івана Купала. Цей день асоціюється з таємничими історіями та оповитий дивовижними легендами. Тож перегляд наймістичніших кінострічок онлайн-кінотеатру точно полоскоче нерви, а складні сюжети, нетипові переплетіння історій героїв та разючі спецефекти точно перевернуть ваше уявлення про горори.

1. «Сонцестояння»



Сюжет присвячений історії друзів, що вирушають у віддалене містечко в Швеції, де місцеві жителі проводять традиційний скандинавський сезонний обряд, відзначаючи свято літнього сонцестояння. Це свято буває раз на 90 років, і оповите воно містичними таємницями. І хоча все навколо обіцяє героям ідеальний відпочинок у мальовничих місцях, дуже скоро мирне святкування зміниться справжнім жахом, оскільки милі та добрі мешканці шведського села виявляться служителями кривавого язичницького культу.

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«Час відьом»

Події фільму відбуваються у період XIV століття, коли в Європі лютує чума. Провина в масових смертях падає на відьом, на яких одразу ж розпочинається безжальне полювання. Серед них і невинні дівчата, підозрювані в чаклунстві. Мудрий лицар Бейман фон Бляйбрук за підтримки свого напарника Фелсона погоджується конвоювати молоду чаклунку до монастиря, де, убивши її, священники повинні позбавити світ від хвороби. Але чи дійсно є її провина у розповсюдженні чуми? Скоро лицарі усвідомлюють, що їхня милолиця супутниця – саме породження пекла, що несе загрозу більшу, ніж відьомські чари. А єдина надія на порятунок − молитви книги Соломона.

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«Ілюзіоніст»

Події розгортаються у Відні на початку ХХ століття. У місті з'являється загадкова людина — ілюзіоніст Айзенхайм. Він показує публіці небачені фокуси, які здаються нічим іншим, як чарами. Його життя оповите плітками та здогадками, якими зацікавився навіть кронпринц Леопольд. Після почутого принц вирішив вшанувати своєю присутністю виступ Айзенхайма у супроводі майбутньої нареченої Софі. Але поява дівчини спричинить неймовірні події. Одна історія незмінно шокує всіх, хто намагається проникнути у глибини душі маестро ілюзій.

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«Передчуття»

Кожного хоча б раз в житті огортало передчуття біди. Це незрозуміла впевненість в тому, що скоро станеться щось погане. Головній героїні на ім'я Лінда, звичайній домогосподарці, підказує інтуїція, що щось має трапитися з її коханим. Деякий час по тому шериф міста повідомляє, що її чоловік загинув в автокатастрофі. Страждаючи від горя, Лінда не знаходить собі місця — вона не вірить, що таке могло статися. Прокинувшись наступного дня, вона бачить свого чоловіка цілим і неушкодженим. Незабаром Лінда зрозуміє, що це було не просто передчуття, і тепер вона повинна запобігти трагедії.

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5. «Інші»

Дія сюжету розгортається в 1945 році на острові Джерсі. Грейс, не дочекавшись чоловіка з війни, сама виховує дітей згідно з суворими релігійними принципами. Її дочка та син страждають рідкісним захворюванням: вони не можуть перебувати під денним сонячним світлом. Тому в домі є одне життєво необхідне правило − всі кімнати завжди повинні бути в напівтемряві. Це мають знати всі нові слуги, які відтепер працюватимуть в будинку. Та з їхнім приходом все змінюється: хтось починає переставляти меблі, відчиняти двері та вікна. А згодом відкривається страшна таємниця, і Грейс з дітьми дізнаються, хто вони насправді та що сталось із ними в минулому.

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«Привид будинку на пагорбі»

Доктор Девід Морроу вирішує провести черговий експеримент, досліджуючи тему безсоння. Для цього він обирає чотирьох кандидатів і відвозить їх у віддалений особняк, так званий «Будинок на пагорбі», що колись належав Х'ю Крейну. В будинку вже багато десятиліть ніхто не живе і на думку вченого – це ідеальне місце для його експерименту. На той факт, що будинок вважається проклятим і дещо дивним – ніхто не зважає, допоки навколо дослідницької групи не починають відбуватися моторошні речі. Коли розумне пояснення всьому цьому знайти не вдається, доктор Морроу зрештою зізнається, що насправді вивчає людські страхи і вибір місця для експерименту був обраний саме через це. Та, схоже, вчений недооцінив чутки про будинок і тепер всім доведеться зіткнутись з кошмарами, які підготував «Будинок на пагорбі». Фільм є екранізацією однойменного горор-роману американської письменниці Ширлі Джексон.

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7. «Дівчина у лабіринті»

П'ятнадцять років тому школярку Саманту викрав невідомий чоловік у костюмі кролика. Їй вдається повернутися, але з абсолютною амнезією. Окрім того, у дівчини порушена психіка і вона не може відрізняти реальність від вигадки. Доктор Грін намагається допомогти їй відновити спогади про підземний лабіринт і загадкові ігри-головоломки, розгадуючи які дівчина отримувала нагороду або покарання. Окрім того, ці спогади важливі для приватного детектива Бруна Генка, який прагне розгадати таємниче викрадення і відшукати злочинця.

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8. «Дівчина в тумані»

Анна Лу проживала в мальовничому тихому альпійському містечку. Одного разу вона пішла до церкви, але так і не повернулася. Через деякий час розслідувати цю справу взявся блискучий детектив Фогель, який спеціалізується на затриманні серійних убивць і маніяків. Незабаром після цього він потрапляє в аварію. Детектив не пам’ятає, як це трапилося, а на його сорочці виявлено ​​чужу кров. Під час обстеження психіатру Августу Флоресу та Фогелю вдалося відтворити неймовірний ланцюг подій, який прояснює всі темні моменти життя містечка.

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9. «Персональний покупець»

Американка Морін переїжджає до Парижа і влаштовується на роботу асистенткою з покупок до однієї знаменитості. Морін — художниця, але в її обов'язки входить лише біганина магазинами і придбання дорогих речей. Все було б доволі звично, якби не одна здібність дівчини – вона вміє спілкуватися з привидами. Нещодавно тут помер від вади серця її брат-близнюк Льюїс, з яким вони дали одне одному обіцянки: хто відправиться на той світ раніше — той подасть іншому сигнал. І коли душа брата все-таки знаходить Морін, життя дівчини змінюється.

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10. «Дух відьми»

Джилл разом із компанією друзів вирушила на гірськолижний курорт. Вони майже подолали весь маршрут та раптом дізналися, що подальша дорога перекрита. На карті є лише один об'їзний шлях — дорога, яка чомусь перегороджена ланцюгами, тому друзі вирішили не гаючи часу поїхати через ліс. Згодом компанія починає розуміти, що збилась зі шляху, а надворі почало темніти, ще й джип потрапив в аварію. Друзі опинились в долині, де, за переказами, живуть відьми. Навколо них починають відбуватись дивні речі, а в компанії більшає сварок та непорозумінь. Чи зможуть вони згуртуватись і вибратись живими – глядачі зрозуміють наприкінці фільму.

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«Острів проклятих»

Події фільму відбуваються в тюремній лікарні для божевільних злочинців, звідки таємничо зникає пацієнтка. Цей інцидент здається дуже дивним, тому до лікарні було направлено судового пристава Тедді та його напарника Чака. Під час розслідування їм доведеться зіткнутися із заплутаними фактами й смертельним бунтом мешканців клініки, а ще відкрити страшну таємницю, що насправді відбувається на острові, який перетворився у пастку. Фільм знято режисером Мартіном Скорсезе за однойменним романом Денніса Ліхейна.

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«Кладовище домашніх тварин»

Молода сім'я на чолі з Луїсом Крідом перебралася з багатолюдного Бостона в затишний будиночок у містечку Мейн. Нові апартаменти вдалось придбати за доволі низьку ціну, а довкола ліс, тиша і мальовнича природа. Про чутки щодо містичності території поблизу дому Луїс не вірить, аж доки не стається загибель сімейного улюбленця кота Черча. За порадою сусіда, Луїс закопує кота на цвинтарі індіанців і домашній улюбленець повертається до життя. Та після цього відбуваються дивні події й історія повторюється набагато жахливіше − трагедія на дорозі забирає ще одне життя. Чи варто було боротися зі смертю?

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13. «Знайомтеся – Джо Блек»

Медіамагнат Вільям Перріш має все — успіх, гроші, славу та владу. Напередодні свого 60-річного ювілею до нього завітав загадковий незнайомець. І вже скоро стає зрозуміло, що він має свої плани щодо старого — сама смерть спустилася на землю, щоб провести Вільяма на той світ. Ангел смерті вселяється у тіло красеня Джо Блека та дає трохи часу чоловіку, щоб той закінчив свої земні справ в обмін на допомогу Перріша спробувати земне життя у всьому різноманітті. Однак план порушує одна обставина – між Джо та дочкою Перріша зароджується світле почуття.

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14. «Перша відьма»

Сюжет розгортається в невеликому приморському місті, жителі якого насолоджуються спокійним та розміреним життям. Саме сюди прибуває важкий підліток на ім'я Бен. Нещодавно батьки юнака розлучилися, що сильно позначилося на його емоційному стані. Він приїхав на літні канікули до батька, щоб розібратися в обставинах, які розкололи його сім'ю. Тут хлопець знайомиться з новими друзями і практично забуває про свої переживання. Але раптово ідилія переривається, коли подружня пара з сусіднього будинку повертається з прогулянки лісом. Сусіди поводяться дивно, ніби в них вселилися демони, а в містечку незабаром трапляються містичні події. Перед друзями постає важкий вибір — рятуватися втечею, або дати відсіч відьомським чарам.

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15. «Мара»



В основі сюжету — розслідування кримінальної психологині Кейт Фуллер дивного вбивства чоловіка, якого, як вважає поліція, задушила уві сні власна дружина. Свідком виступає восьмирічна дочка вбитого Софі. За її словами, батька позбавила життя Мара. Все далі заглиблюючись у цю справу, Кейт дізнається про існування стародавнього демона сну, який вбиває своїх жертв, коли ті сплять. Вона відчуває такі ж жахливі ознаки візитів демона і її починають мучити жахи. Відтепер сон стає для неї смертельно небезпечним.

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