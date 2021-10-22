Що подивитися: 5 серіалів для тих, кому сподобалася "Гра в кальмара"

Уже кілька тижнів у всіх на слуху лише південнокорейський серіал "Гра в кальмара", але якщо ви його вже подивилися і шукаєте щось схоже з захопливим сюжетом, містикою, пригодами і фантастикою — ця добірка вам сподобається.

"Милий дім"

Ще один південнокорейський серіал з моторошним сюжетом. Головний герой серіалу — молодий хлопець, який після смерті батьків і сестри залишається зовсім один, і йому доводиться переїхати в маленьку квартирку. Хлопець у депресії і не бачачи більше причин жити, тому вирішує накласти на себе руки, але раптово деякі люди починають перетворюються в страшних чудовиськ і головний герой вирішує їм протистояти.

"Крізь сніг"

Цей серіал заснований на однойменному фільмі 2013 року режисера Пона Чжуна Хо, який також зняв гучний фільм "Паразити" і отримав "Оскар". У серіалі розповідається про потяг, які мчить крізь сніги і його пасажирів. На планеті трапилася глобальна екологічна катастрофа і тепер усе життя зосереджене лише на поїзді, який складається з 1001 вагона.

"Чорне дзеркало"

Британський сатиричний серіал, в якому показано вплив сучасних технологій на людство. Чорне дзеркало — це темні екрани наших ґаджетів, коли вони вимкнені. Кожна серія не пов'язана з попередніми ні сюжетом, ні акторами, ні часом і ні місцем оповідання. Ідея створення серіалу належить Чарлі Брукеру — сценаристу, колумністу The Guardian, відомого своїм провокаційним почуттям гумору.

"3%"

Ще одна антиутопія, але цього разу бразильського виробництва. Сюжет серіалу показує майбутнє, де в світі існує різка соціальна нерівність і він поділений на дві частини: прогрес і достаток на Прибережжі і розруха з убогістю на Материку. Всім людям лише раз дається шанс на ліпше життя — потрапити на Прибережжя — однак тільки трьом відсоткам це вдається.

"Паперовий будинок"

Ця кримінальна драма розповідає історію пограбування Королівського монетного двору Іспанії групою з восьми злочинців. Всіх їх зібрав під своїм крилом таємничий чоловік на ім'я Професор. Щоб не розкривати імена майбутніх злочинців, Професор дав членам команди нові прізвиська, відповідні назвам восьми великих столиць світу. Професор планує вкрасти величезну суму грошей — 2,4 млрд євро.

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