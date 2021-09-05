Що у неї з грудьми: Демі Мур одягла невдалу сукню на вечірку у Венеції

Що у неї з грудьми: Демі Мур одягла невдалу сукню на вечірку у Венеції

В рамках 78-го Венеційського кінофестивалю відбувається багато різних прийомів, на які приїздять зіркові гості.

Вчора, 4 серпня, акторки Демі Мур і Кейт Гадсон відвідали галавечір "Жінки в кіно", організований The Red Sea Film Festival Венеційського кінофестивалю.

58-річна Мур захопила публіку, з'явившись перед камерами в білому короткому топі, який був з'єднаний тонкими смужками з максіспідницею. Увага в такому луці, звичайно ж, була прикована до декольте акторки, втім, наблизивши фото помітно, що груди Демі мають не так уже й блискучий вигляд, можливо це помітні наслідки пластичних операцій.

Демі Мур / Getty Images

Образ Мур доповнила сережками і металевим браслетом на зап'ясті, волосся розпустила і зробила вечірній макіяж.

Демі Мур / Getty Images

Компанію їй перед фотографами склала 42-річна Кейт Гадсон. Вона одягла чорну сукню з вирізами від Monot з колекції осінь-зима 2021 у якої був високий розріз на подолі. Взула мюлі з прозорими вставками, волосся зачесала назад і обійшлася зовсім без аксесуарів. Яскравими елементами в її образі був манікюр і педикюр червоного кольору.

Кейт Гадсон і Демі Мур / Getty Images

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