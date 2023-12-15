Що у неї з волоссям: акторка Кеті Голмс з'явилася на вулиці з дивною зачіскою

Кеті Голмс мешкає багато років у Нью-Йорку зі своєю 17-річною дочкою Сурі від Тома Круза. Тому жінку часто фотографують під час шопінгу та прогулянок.

Під час своєї нещодавньої появи на вулиці Кеті знову привернула увагу, але не образом, а досить дивною зачіскою, оскільки її волосся було чи то брудним, чи мокрим. Ще його розтріпав вітер, що також вплинуло на зовнішній вигляд.

Також можна помітити, що в акторки трохи змінився імідж, адже вона відрізала чубчик.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Що ж до вбрання Голмс, то вона вибрала коричневе пальто від The Frankie, сірий светр, широкі прямі джинси і взула білі чоботи. На плечі у акторки висіла чорна сумка-хобо, а на очі вона одягла коричневі окуляри у стилі 80-х.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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