Що у неї з волоссям: Крістен Стюарт прийшла у дивному луку на кінофестиваль

Крістен Стюарт завжди намагалася йти проти системи і на відміну від багатьох інших знаменитостей не боїться бути собою. Дівчина вирішила для фестивалю незалежного кіно "Санденс", який щороку проходить у місті Парк-Сіті, проміняти гламурну сукню на образ у стилі спортшик.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася на презентації фільму Love Lies Bleeding у червоних штанах із деніму з лампасами, які поєднала з укороченою білою майкою та культовими кросівками Adidas. Шию дівчини прикрашало масивне кольє у вигляді ланцюга, на обличчі був макіяж з акцентом на очах, але більшу увагу привертала зачіска дівчини.

Волосся Крістен було зібрано в недбалий пучок і деякі пасма з нього вилізли, а чубчик стирчав у різні боки. Зачіска мала незвичайний вигляд.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Днем раніше вона також з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю. Стюарт відвідала показ фільму Love Me. На акторці цього разу був образ у гранжстилі. Вона поєднала світлі джинси, футболку з принтом та кофту з каптуром. Також Крістен одягла куртку від Carhartt, червоні кросівки та теплі шкарпетки.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

Волосся дівчина зібрала в схожу зовсім недбалу зачіску та зробила макіяж.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

На руках у неї були теплі рукавички без пальців та прикраси від Alex Streeter у вигляді гральних кісток.

Крістен Стюарт / Фото: Associated Press

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