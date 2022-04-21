Що відомо про обручки, які Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес

На початку квітня американська суперзірка розповіла, що Аффлек освідчився їй, але в їхніх стосунках це вже другі заручини. Розповідаємо про обручки, які Бен дарував коханій.

Історія кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека дуже незвична. Познайомилися знаменитості на зніманнях фільму "Джільї", де виконували головні ролі, та почали зустрічатися. Молоді та популярні актори моментально стали головною парою Голлівуду, а їхній роман настільки швидко розвивався, що Бен вирішив зробити Дженніфер пропозицію. Аффлек підніс тоді коханій розкішне кільце з рожевим діамантом. Прикраса була унікальною у своєму роді і, власне кажучи, зробила революцію в моді на прикраси, адже величезний діамант обручки був ніжно-рожевого кольору.

Відомо, що центральний діамант у обручці був 6,1 карата, а з боків його доповнювало ще два білих діаманти. Вони були оправлені в платину та 18 каратне рожеве золото. Автором обручки став ювелірний бренд Harry Winston. За прикрасу Бен виклав тоді 2,5 мільйони доларів.

Дженіфер Лопес / Getty Images

А ось про заручини Лопес розповіла у праймтайм, під час інтерв'ю ABC Primetime: Special Edition з Дайан Сойєр 13 листопада 2002 року. У шоу вона зізналася, що Бен був дуже романтичний, пропозицію зробив у будинку батьків у Бостоні, по всьому будинку тоді були розставлені квіти і розкидані пелюстки троянд, а також грала її пісня I'm Glad.

Феномен цієї обручки в тому, що на той момент багато хто навіть не знав про існування рожевих діамантів і прикраса Лопес стала справжньою сенсацією. Ціни на прикраси з рожевими діамантами того року колосально зросли.

Попри це все, тоді пара так і не одружилася. Весілля скасували буквально за день до події. Через роки Бен і Дженніфер вирішили відновити спілкування, яке знову переросло у роман. На початку квітня Аффлек знову покликав кохану заміж і цього разу вирішив подарувати нову обручку, але теж досить незвичайну, адже центральний діамант у ній був зелений. Це улюблений колір зірки.

Про заручини наречена повідомила на своєму сайті OnTheJLo.com. Також вона розповіла, що не чекала на такий сюрприз від коханого. Того вечора вона саме приймала ванну з піною, коли в кімнату зайшов Бен, став на одне коліно і простяг їй обручку з зеленим каменем.

Центральний діамант обручки 8,5 карата. Камінь вставлений у платиновий перстень з парою діамантів трапецієподібної форми з боків. Автором прикраси став Ilan Portugali із Беверлі Гілз.

Обручка Дженніфер Лопес/OnTheJLo.com

"Ви коли-небудь уявляли собі, що ваша найбільша мрія може здійснитися? У суботу ввечері в моєму улюбленому місці на землі (у ванні з піною) моє кохання став на одне коліно та освідчився. Я була захоплена зненацька і просто дивилася йому в очі, усміхаючись і плачучи одночасно, щосили намагалась усвідомити той факт, що через 20 років це відбувалося знову і знову, я буквально втратила дар мови, і він сказав: "Це так?" А я відповіла: "Так, звичайно, це так! Я так широко усміхалася, на моє обличчя текли сльози, і я почувалася абсолютно щасливою", — написала Дженніфер.

Обручка Дженніфер Лопес / OnTheJLo.com

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