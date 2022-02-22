Що їдять зірки: донька Гайді Клум – Лені Клум – показала свою улюблену їжу

17-річна Лені Клум поділилася в Instagram з шанувальниками деякою інформацією про себе та свої уподобання.

Дочка знаменитої супермоделі Гайді Клум запостила фото, на якому заскочена сидячи поруч із величезною прозорою мискою, наповненою чіпсами на свіжому повітрі. У підписі модель написала:

"Я і моя улюблена закуска".

У свої 17 років Лені Клум ще цілком може дозволити собі такий снек без шкоди для фігури. А ось її мама подає правильний приклад і доньці, і своїм шанувальникам, часто показуючи в Instagram, як їсть салати, авокадо та інші корисні продукти.

Нагадаємо, влітку 2021 року публіка бачила Лені на шоу Dolce & Gabbana. Юну модель тоді сфотографували під час репетиції шоу, вона дефілювала подіумом у чорному блейзері та на підборах. В Італію Лені приїжджала разом із мамою Гайді.

Гайді Клум та Лені Клум / Getty Images

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