Що з нею трапилося: Мадонна без брів і зі зміненим до невпізнання обличчям з'явилася на "Греммі"

Образ зірки був у стилі домінантрікс.

5 лютого у Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 65-та церемонію вручення музичної премії "Греммі", яка традиційно зібрала титанів музичної індустрії. Зірки демонстрували на червоній доріжці розкішні образи від знаменитих брендів та гарні ювелірні прикраси.

Мадонна / Фото: Getty Images

Однак сенсацією заходу стала 64-річна Мадонна, яка вийшла на сцену у чорному образі з вираженою тонкою талією, яка, ймовірно, була затягнута у корсет.

Мадонна одягла довгу спідницю з розрізом, чорний жакет з широкими плечима та білу сорочку, яку доповнила краваткою. У руці співачка тримала батіг.

Мадонна / Фото: Getty Images

Волосся Мадонна зібрала у дві кіски, які нагадували зачіску школярки. А ось на обличчі зірки були відсутні брови, співачка слідуючи б'юті-тренду висвітлила їх і намалювала заново олівцем.

Мадонна / Фото: Getty Images

Єдиною яскравою річчю образу стали фіолетові туфлі на величезній платформі та підборах від бренду Vivienne Westwood, вартість такої пари 710 фунтів стерлінгів (приблизно 31 447 гривень). Пара вважається легендарною, оскільки колись у них впала на подіумі супермодель Наомі Кемпбелл.

Туфлі Vivienne Westwood

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