Що з нею трапилося: Мадонна шокувала зовнішністю на модному показі у Нью-Йорку

66-річна знаменитість відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку, який відбувався цього разу від 6 до 11 вересня.

Американська суперзірка Мадонна з'явилася серед гостей показу бренду Luar, який проводився у Рокфеллер-Плаза 10 вересня.

Її сфотографували у бежевій двобортній сукні-жакеті з дуже широкими плечима, яку Мадонна носила у поєднанні із сітчастими чорними колготками, високими шкіряними ботфортами та латексними рукавичками.

Також вона несла в руці креативну квадратну сумку, одягла незвичайні двошарові окуляри та безліч прикрас на шию.

Мадонна / Фото: Getty Images

Але все ж таки найбільше в цьому образі здивувало обличчя співачки, адже у неї були запалі щоки, що дуже кидалося в очі.

Мадонна / Фото: Getty Images

На модному шоу вона з'явилася після повернення з відпочинку в Італії, де її заскочили з 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Пару помітили під час прогулянки Портофіно.

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