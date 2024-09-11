Що з нею трапилося: Мадонна шокувала зовнішністю на модному показі у Нью-Йорку

66-річна знаменитість відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку, який відбувався цього разу від 6 до 11 вересня.
Американська суперзірка Мадонна з'явилася серед гостей показу бренду Luar, який проводився у Рокфеллер-Плаза 10 вересня.
Її сфотографували у бежевій двобортній сукні-жакеті з дуже широкими плечима, яку Мадонна носила у поєднанні із сітчастими чорними колготками, високими шкіряними ботфортами та латексними рукавичками.
Також вона несла в руці креативну квадратну сумку, одягла незвичайні двошарові окуляри та безліч прикрас на шию.
Але все ж таки найбільше в цьому образі здивувало обличчя співачки, адже у неї були запалі щоки, що дуже кидалося в очі.
На модному шоу вона з'явилася після повернення з відпочинку в Італії, де її заскочили з 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Пару помітили під час прогулянки Портофіно.
Читайте також:
- Королева попмузики та культова особистість: згадуємо, якою була Мадонна в молодості
- Одягла капелюшок з вуаллю і біле пальто: який вигляд мала Мадонна в день хрещення свого сина Рокко
- У чорному пальті від Dolce & Gabbana: Мадонна сходила до театру в Нью-Йорку на особливий мюзикл