Що зірки нам пророкують: гороскоп на травень 2024 року

Травень – місяць без потрясінь. Соціальне тло визначається гармонійним аспектом Юпітера та Плутона, вплив якого посилюватиметься у 2033 та 2036 роках. Аспект визначає тенденції примирення та об'єднання на всіх рівнях, готує світову економіку до успіху довгострокової перспективи.

Травень виявиться сприятливим, якщо займатися саморозвитком, навчатися, прагнути нових знайомств. Саме час зупинитися, зібратися з думками, зупинитися і зробити висновки, після чого розпочати інакше вибудовувати своє життя. Перші кілька днів місяця Плутон стаціонарний із поворотом у ретрорух, тому може відчуватися гальмування у життєвих сферах, пов'язаних із владою та грошима, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

1 травня Венера у напруженості з Плутоном сприяє глибоким переживанням у коханні, призводить до боротьби за владу у відносинах. Конфлікти виникають на ґрунті грошових розбіжностей, у бізнесі збитки через відсутність порозуміння, особливо щодо управління загальними ресурсами.

3 травня Марс і Плутон у гармонійному аспекті дає потужний потік енергії, що сприяє активним та цілеспрямованим діям, вирішенню виробничих питань. З'являються можливості знайти кошти та почати все спочатку, використовувати ресурси для особистої вигоди. З цього дня життя стає динамічнішим, швидше відновлюються сили.

7 травня Сонце в гармонійному аспекті з Сатурном багато прояснює на зовнішньому плані, дозволяє отримати бажаний результат під час спілкування з керівниками, старшими за віком людьми та звернення до офіційних органів. Сприятливий день планування, дій, вкладених у зміцнення становища у суспільстві.

8 травня молодик у Тельці о 05:22 за київським часом. Телець — знак Землі, стабільний і досить впертий. Це один із найстабільніших і найрозважливіших знаків Зодіаку. Тому енергетичне тло на найближчий місячний місяць – відповідне.

13 травня Венера у гармонійному аспекті із Сатурном створює відповідні умови для соціальних контактів, укладання офіційних спілок, фінансових справ. Цього дня почуття під контролем, і це допомагає ухвалювати правильні рішення, знаходити компроміси, обговорювати складні питання.

15 травня Меркурій входить на знак Тельця о 19:05 за київським часом. Транзит посилює в людях практичність, консерватизм, спостережливість та побудову правильних "взаємин" з грошима.

17 травня Меркурій у напрузі із ретро-Плутоном дає підвищену збудливість, нервозність, гальмування інтелектуальних процесів. У багатьох людей виявлено дух протиріччя, з'являється схильність вступати у спекотні дискусії та суперечки.

18 травня Сонце у поєднанні з Юпітером, Уран у поєднанні з Венерою, Марс у поєднанні з Висхідним Місячним Вузлом. День активних енергій, дуже подійний, показує світу загалом, що час діяти на користь майбутнього, рухатися вперед. Навіть найдивніші вчинки та нестандартні рішення схвалюються вищими, якщо вони сприяють прогресу. Хороший день для інвестицій, відкриття бізнесу, запуску інтернет-проєктів. Якщо ви давно хотіли щось змінити у своєму житті, використовуйте потенціал цього дня максимально.

20 травня Сонце в гармонійному аспекті з Нептуном сприяє натхненню, а о 14:59 за київським часом входить на знак Близнюки та прояснює свідомість багатьох людей, допомагає впоратися зі стресом. Занепадає тривога, психічний стан стабілізується, з'являється оптимізм, голова звільняється від похмурих думок, що дозволяє налаштуватися на позитив.

22 травня Сонце у гармонійному аспекті з Плутоном, а Нептун у гармонійному аспекті з Юпітером. З цього дня і до кінця місяця загальне енергетичне тло сприятливе. В інформаційному просторі з'являться нові лідери громадської думки.

23 травня повня о 15:53, у найщасливішому і найпозитивнішому знаку Зодіаку – у Стрільці, адже ним керує планета-благодійник Юпітер. Венера – ще одна планета-благодійник, у гармонійному аспекті з Нептуном та поєднанні з Юпітером, а о 22:30 планета любові та грошей входить на знак Близнята. Транзит сприяє легким комунікаціям, встановленню особистих та ділових взаємин.

25 травня Венера в гармонійному аспекті з Плутоном, надає глибини та інтенсивності почуттям, формує сприятливі обставини для вирішення грошових спорів та пошуку фінансової допомоги, великих покупок та оформлення договорів, взяття кредиту, вкладень у розвиток бізнесу та будь-яких починань.

26 травня 00:15 Юпітер змінює знак зодіаку – із Тельця переходить на знак Близнята на рік.

Тут планета у статусі вигнання, але якщо не ставити перед собою надто амбітні цілі, то транзит допоможе створити базу, яку можна буде використати у майбутньому. Важливо зберігати світлу голову, критично підходити до аналізу інформації, що надходить, щоб розбиратися в плутанині і хаосі, що відбувається навколо.

28 травня Меркурій і Сатурн у гармонійному аспекті, планетарні енергії приносять із собою чудову нагоду поставити всі крапки над "i". Гарний час, щоб зосередитись на своїх цілях і всім, чого ви хочете для свого життя.

31 травня важливий аспект – тригон Юпітера та Плутона символізує очищення та м'які трансформації на краще, визначає соціальні тренди на найближчі 12 років. Те, що відбудеться у світі та житті кожної окремої людини наприкінці травня, розвиватиметься та приноситиме видимі результати у першій половині 2033 року, а потім у другій половині 2036 року.

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