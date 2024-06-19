Щоб бути стрункою і сексуальною: британська модель у бікіні показала, що поїла на обід

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – виклала в Instagram нові світлини зі своєї відпустки.

Красуня з'явилася на фото у світло-бежевому рельєфному бікіні. У неї було ідеально рівно укладене волосся і максимально природний макіяж. На шиї у Чі були ланцюжки з підвісками.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла показала підписникам, що вона пила і їла на обід на терасі закладу. У руках модель тримала охолоджувальний зелений коктейль. А пообідала вона рибою, приготованою на грилі, з овочами.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Як бачимо, Чі їсть корисну їжу і займається спортом, щоб мати стрункий і сексуальний вигляд.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у чорному мініатюрному бікіні продемонструвала пружні сідниці.

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