Щоб допомогти Україні: Oscar de la Renta продали на аукціоні сукню Сари Джессіки Паркер

У непростий для України час багато відомих брендів намагаються допомогти нашій країні та постраждалим від російської агресії.

Американський бренд Oscar de la Renta продав на аукціоні сукню, яка була створена ексклюзивно для акторки Сари Джесіки Паркер. У ніжному сіро-рожевому вбранні зірка серіалу "Секс і місто" з'явилася у грудні 2021 року на прем'єрі "І просто так…".

Пишна спідниця сукні виконана з тонкого рожевого тюлю і стала одою культовому образу із заставки "Сексу і міста" — рожевої пачки. Верхня частина сукні шовкова, не має бретельок, приталена і з декольте у формі серця. Накидка вбрання та спідниця були з гарною вишивкою паєтками у вигляді магнолій. На створення цієї сукні в нью-йоркському ательє у майстрів пішло понад 150 годин.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Стартова ціна лота була 5 тисяч доларів. Всі отримані кошти будуть передані фонду UNICEF, який відкрив спеціальний рахунок для допомоги Україні.

"Для мене було великою честю одягти цю сукню і співпрацювати з моїми друзями з Oscar de la Renta, щоб продати її з аукціону. Всі доходи від продажу будуть передані UNICEF, організації, яку зараз, я вважаю, треба підтримати більше, ніж будь-коли, враховуючи поточні геополітичні конфлікти і безпосередні загрози, що зростають для стількох невинних дітей" — сказала Паркер.

Сара Джессіка Паркер із чоловіком та сином / Getty Images

Читайте також: