Щоб пам'ятали: замість голлівудських прем'єр росіянам показуватимуть старі радянські фільми

Забути Радянський Союз росіянам не дадуть. Замість шедеврів світового кінематографу вони тепер переглядатимуть старі радянські фільми.

Після початку війни з Україною з Росії пішли Disney, Sony, Warner Bros, Universal та інші. В результаті гучні прем'єри на кшталт "Бетмена", "Морбіуса" та "Доктора Стренджа" довелося скасовувати.

Як ми вже писали, замість гучних американських прем'єр власники російських кіномереж випускають у повторний прокат радянські картини, класику світового кінематографа. а також індійські та корейські фільми ,

Проте, як повідомляє російська преса, без голлівудських новинок відвідуваність кінотеатрів залишається невисокою. В останні вихідні березня було зібрано більш ніж удвічі меншу суму, ніж в аналогічні дати минулого року.

Ставку вирішили робити на закупівлю китайського, корейського та індійського контенту. Намагаються підняти продажі та за допомогою блогерів: деякі кіномережі проводять покази відео з YouTube у форматі спеціальних сеансів та зустрічей з інфлюєнсерами.

Також глядачам пропонують ретроспективу та спеціальні покази. Наприклад, плануються покази фільмів "Земля і люди" (1955), "Доживемо до понеділка" (1967), "А зорі тут тихі" (1972).

У багатьох кінотеатрах проходять ретроспективні культові прокати для росіян фільмів 90-х — "Брат" і "Брат-2", кажуть, з великим успіхом.

Російські кінопрокатники сповнені оптимізму, хоча поки що залишається загадкою, на чому цей оптимізм базується. Можливо, перспективною темою могла б стати організація на базі кінотеатрів кіноклубів, на яких спеціально відряджені на ненависний Захід люди з фотографічною пам'яттю (можливо, інфлюєнсери) могли б докладно переказувати сюжети голлівудських блокбастерів, глядачам, які оплатили квиток у кінотеатр.



І якщо ви вважаєте, що хороших новин про кіно в Росії недостатньо багато, то у нас є для вас ще одна: компанія Paramount, якій належать телеканали Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons та інші, припиняє мовлення у Росії з 20 квітня через військову агресію Росії проти України.

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