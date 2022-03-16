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"Щоб відчули "смак" нашого життя": Леся Нікітюк закликала Anonymous дублювати українські сирени у містах Росії

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"Щоб відчули "смак" нашого життя": Леся Нікітюк закликала Anonymous дублювати українські сирени у містах Росії

Леся Нікітюк / Instagram Лесі Нікітюк

Українська ведуча Леся Нікітюк із перших днів війни підтримує українців та допомагає як може.

Знаменитість опублікувала в Instagram Stories пост, у якому попросила Anonymous дублювати українські сирени у містах Росії. Підписники Лесі підтримали її пропозицію та сподіваються, що організація реалізує її.

Це не допоможе зупинити війну, яку Росія розв'язала на території України. Проте продемонструє росіянам, що відчуває кожен українець сьогодні.

Леся Нікітюк / © Instagram Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram Лесі Нікітюк

"Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, що включається в Україні, автоматично включалася і по Росії", — написала Леся у своєму сторіз. І підписники відразу підхопили цю ідею, заявивши, що мріють, щоб написане ведучою стало реальністю.

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