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"Щоб збулось все так, як мрію": Павло Зібров презентував кліп на новорічну пісню

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
119
Час на прочитання
2 хв
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"Щоб збулось все так, як мрію": Павло Зібров презентував кліп на новорічну пісню

Павло Зібров

Народний артист України випустив нову версію святкової композиції, якій вже 25 років.

Павло Зібров презентував атмосферний кліп на душевну пісню "Новорічна ніч", якій вже понад 25 років. Але вона актуальна й нині.

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

"У цій роботі ми хотіли згадати новорічне диво, наповнити серця теплом, любов’ю, затишком і, звичайно ж, торкнутися важливої теми. Ялинка відображає нашу країну і кожен, хто вішає кульку, не важливо від віку, статі і сфери діяльності, робить свій вклад у нашу ПЕРЕМОГУ!" – поділився Павло Миколайович.

Режисеркою відеороботи виступила донька артиста – Діана Зіброва.

Діана і Павло Зіброви / ©
Діана і Павло Зіброви

"Режисерська робота - це дебют моєї доньки Діани, яка запропонувала зробити нову версію цієї новорічної пісні. А талановитий оператор - Максим Бондаренко - допоміг у втіленні цієї ідеї. За декілька днів ці двоє зробили справжню магію!" – додав співак.

З нагоди прем'єри Зібров із донькою знялися у новорічній фотосесії, знімками з якої вони поділилися з нашою редакцією.

Павло і Діана Зіброви / ©
Павло і Діана Зіброви
Павло і Діана Зіброви / ©
Павло і Діана Зіброви

"Новорічна ніч - на майбутній рік надія! Бажаю кожному у Новому році - миру, земного щастя, усмішок рідних, теплих домівок, щоб лиш салют відомий був гарматам та, авжеж, - Перемоги!" – побажав артист своїм прихильникам.

Нагадаємо, раніше Зібров презентував анімований кліп на нову кавер-композицію "Мeрtвi orkи не гудуть".

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Дата публікації
Перегляди
119
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