"Щоб збулось все так, як мрію": Павло Зібров презентував кліп на новорічну пісню

Павло Зібров презентував атмосферний кліп на душевну пісню "Новорічна ніч", якій вже понад 25 років. Але вона актуальна й нині.

Павло Зібров

"У цій роботі ми хотіли згадати новорічне диво, наповнити серця теплом, любов’ю, затишком і, звичайно ж, торкнутися важливої теми. Ялинка відображає нашу країну і кожен, хто вішає кульку, не важливо від віку, статі і сфери діяльності, робить свій вклад у нашу ПЕРЕМОГУ!" – поділився Павло Миколайович.

Режисеркою відеороботи виступила донька артиста – Діана Зіброва.

Діана і Павло Зіброви

"Режисерська робота - це дебют моєї доньки Діани, яка запропонувала зробити нову версію цієї новорічної пісні. А талановитий оператор - Максим Бондаренко - допоміг у втіленні цієї ідеї. За декілька днів ці двоє зробили справжню магію!" – додав співак.

З нагоди прем'єри Зібров із донькою знялися у новорічній фотосесії, знімками з якої вони поділилися з нашою редакцією.

Павло і Діана Зіброви

Павло і Діана Зіброви

"Новорічна ніч - на майбутній рік надія! Бажаю кожному у Новому році - миру, земного щастя, усмішок рідних, теплих домівок, щоб лиш салют відомий був гарматам та, авжеж, - Перемоги!" – побажав артист своїм прихильникам.

Нагадаємо, раніше Зібров презентував анімований кліп на нову кавер-композицію "Мeрtвi orkи не гудуть".

Читайте також: