Щодня нове бікіні: Гейлі Бібер показала фотографії з відпустки

Дівчина відпочиває з чоловіком Джастіном.

У своєму Instagram Гейлі Бібер поділилася серією знімків, зроблених на відпочинку. Судячи з цих кадрів, дівчина віддає перевагу активному відпочинку і взяла з собою у відпустку кілька купальників.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Щодня Гейлі змінює бікіні — вона позувала на фото в білому, червоному і оливковому купальниках. Фігура дівчини має приголомшливий вигляд.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Свої пляжні образи зірка доповнює яскравими панамками і намистом.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Нагадаємо, раніше Джастін і Гейлі Бібер, відвідали допрем'єрний показ документального фільму "Джастін Бібер: наш світ". Гейлі підкреслила струнку фігуру і довгі ноги зміїною обтислою мінісукнею, розшитою паєтками, з невеликим розрізом і плечиками.

Гейлі і Джастін Бібер / Associated Press

Гейлі Бібер на вулицях Лос-Анджелеса (17 фото)

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