Щодня нове бікіні: Гейлі Бібер показала фотографії з відпустки

Дівчина відпочиває з чоловіком Джастіном.
У своєму Instagram Гейлі Бібер поділилася серією знімків, зроблених на відпочинку. Судячи з цих кадрів, дівчина віддає перевагу активному відпочинку і взяла з собою у відпустку кілька купальників.
Щодня Гейлі змінює бікіні — вона позувала на фото в білому, червоному і оливковому купальниках. Фігура дівчини має приголомшливий вигляд.
Свої пляжні образи зірка доповнює яскравими панамками і намистом.
Нагадаємо, раніше Джастін і Гейлі Бібер, відвідали допрем'єрний показ документального фільму "Джастін Бібер: наш світ". Гейлі підкреслила струнку фігуру і довгі ноги зміїною обтислою мінісукнею, розшитою паєтками, з невеликим розрізом і плечиками.