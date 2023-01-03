Щодня в новому бікіні: Ріта Ора похизувалася світлинами з відпустки

Ріта Ора продовжує насолоджуватися відпочинком на березі моря. А ще вихваляється пляжними луками, позуючи перед камерою зокрема в бікіні.

Де співачка відпочиває вона не розповідала фолловерам, зате охоче ділиться кадрами в різних бікіні, в яких виходить на пляж позасмагати і поніжитися.

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Ріта влаштувала ціле шоу в бікіні та парео, до кожного пляжного луку зірка підбирає різні сонцезахисні окуляри (переважно великі), а також накидки та хустки.

На пляж зірка не виходить, не доповнивши свій образ прикрасами: численними підвісками, сережками та великими та дрібними браслетами на зап'ястях обох рук.

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Відпочиває зірка разом зі своїм коханим Тайкою Вайтіті. Вони також відвідали днями вечірку на Сен-Барті, де Ріта виблискувала у вечірній сукні від David Koma. Очевидно, на цьому французькому курорті пара і відпочиває.

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