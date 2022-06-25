Щось пішло не так: Дрю Беррімор з'явилася на червоній доріжці у гарній сукні, але забула про манікюр

Щось пішло не так: Дрю Беррімор з'явилася на червоній доріжці у гарній сукні, але забула про манікюр

Голлівудська акторка та телеведуча Дрю Беррімор відвідала у п'ятницю, 24 червня, 49-у церемонію нагородження премії "Денної Еммі", яка проводилася у Каліфорнії. Нагорода вручається на знак визнання передового досвіду у денних американських телевізійних програмах.

Оскільки Беррімор тепер має свою власну денну програму The Drew Barrymore Show, гостею церемонії цього року стала і вона. Знаменитість обрала для червоної доріжки яскраву сукню-кейп від бренду Valentino вільного крою та з невеликим шлейфом.

Дрю Беррімор з Адамом Шарпом / Фото: Associated Press

Дрю Беррімор / Фото: Associated Press

Врання Дрю доповнили масивні прикраси з бірюзи, які красиво контрастували з кольором сукні, лаконічна зачіска та макіяж.

Дрю Беррімор / Фото: Associated Press

Проте була одна деталь у образі, яку знаменитість явно забула звернути увагу — манікюр. Акторка вийшла на доріжку в облізлим червоним лаком на нігтях.

Манікюр Дрю Беррімор / Фото: Associated Press

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