Щось пішло не так: Дрю Беррімор з'явилася на червоній доріжці у гарній сукні, але забула про манікюр

Голлівудська акторка та телеведуча Дрю Беррімор відвідала у п'ятницю, 24 червня, 49-у церемонію нагородження премії "Денної Еммі", яка проводилася у Каліфорнії. Нагорода вручається на знак визнання передового досвіду у денних американських телевізійних програмах.
Оскільки Беррімор тепер має свою власну денну програму The Drew Barrymore Show, гостею церемонії цього року стала і вона. Знаменитість обрала для червоної доріжки яскраву сукню-кейп від бренду Valentino вільного крою та з невеликим шлейфом.
Врання Дрю доповнили масивні прикраси з бірюзи, які красиво контрастували з кольором сукні, лаконічна зачіска та макіяж.
Проте була одна деталь у образі, яку знаменитість явно забула звернути увагу — манікюр. Акторка вийшла на доріжку в облізлим червоним лаком на нігтях.
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