Щось знову пішло не так: Victoria's Secret встряв у новий скандал через моделей-красунь

Щось знову пішло не так: Victoria's Secret встряв у новий скандал через моделей-красунь

Білизняний бренд голосно розповідав про повну зміну концепції, але поки що цього не сталося.

Бренд Victoria's Secret — одна з найвідоміших у світі компаній із продажу жіночої спідньої білизни, купальників, косметики, одягу для дому, парфумерії та аксесуарів. Протягом багатьох років свого існування марка акцентувала увагу на ідеальному жіночому тілі, тому в модних шоу брали участь дуже стрункі дівчата. Через таку свою політику Victoria's Secret неодноразово критикували суспільство. Бренд критикували і за відсутність різноманітності рас та форм. Також бренд піддався негативу після повідомлень про дружбу власника Леслі Векснера зі скандальним Джеффрі Епштейном.

Для багатьох стала сюрпризом заява компанії влітку 2021 року, коли вони повністю вирішили змінити керівництво та концепцію бренду: "ангелів" розпустили, на роботу взяли дівчат, які уславилися не красою, а своїми вчинками та досягненнями. Так у компанії з'явилися футболістка Меган Рапіно, представниця лижного фрістайлу Ейлін Гу, модель та адвокатка Палома Есслер, акторка та міссвіту Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель та біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка та фотографка Аманда де Каден.

Але не минуло й пів року, як Victoria's Secret знову сіли до калюжі. Бренд узяв у штат нову красуню — модель Гейлі Бібер. Дівчина, безумовно, дуже гарна і має вплив у модному світі, але ніхто не зрозумів, за які заслуги вона потрапила до штату і чому її підписали на сайті бренду "модель і захисниця". Нібито зараз Гейлі має намір займатися захистом постраждалих від кібербулінгу.

24-річна Гейлі презентувала нову капсульну колекцію спідньої білизни та одягу для сну.

"Ми раді оголосити модель і захисницю @haileybieber як нашого нового члена #VSCollective. Вона приєднається до групи новаторських партнерів, яких об'єднує спільна пристрасть до позитивних змін", — йдеться у заяві бренду.

Також марка презентувала нове відео колекції Mad For Plaid і, судячи з нього, зміни сталися лише на словах. До бренду повернулася супермоделі Белла Хадід та Тейлор Гілл. Але варто зазначити, що також у ролику з'явилася і plus-size модель Палома Ельсессер та модель Уганди Ааміто Лагум. Схоже, що Victoria's Secret варто повчитися різноманітності у бренду Ріанни Savage X Fenty.

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