Секрет розкритий: що відомо про комбінезони Сари Джессіки Паркер у сиквелі "Сексу і міста"

Навіть найдивніші речі Паркер, приховують у собі оригінальну історію.

Ні для кого з шанувальників серіалу "Секс і місто" не є таємницею, що головна героїня шоу Керрі Бредшоу велика любителька вінтажних речей. У оригінальному серіалі неодноразово можна було побачити акторку у вінтажному взутті, вбраннях, а також із сумками, але в сиквелі команда костюмерів вирішила піти трохи іншим шляхом і одягає Сару Джессіку Паркер у перероблені речі.

Так, на одному з перших знімків, зроблених папараці під час знімань "І просто так…", акторка була одягнена в дивний сірий комбінезон із потертостями.

Багато хто з шанувальників цей образ не зрозумів, тим пиче, що поєднала вона його з босоніжками від Dior, мінісумкою на нозі та колготками.

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Також у руці акторка тримала дуже дивну сумку у вигляді голуба, вартість якої майже 900 доларів.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Банальним цей образ точно не назвати, але якщо заглибитися ще й в історію його походження, то можна дізнатися ще про кілька цікавих моментів. Цей комбінезон – оригінальна уніформа льотчиків ВПС США, часів В'єтнамської війни, створена Mason & Hughes, Inc. Такі моделі комбінезонів називають К-2B USAF.

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

На eBay та у вінтажних магазинах подібна річ коштує нині від 120 до 200 доларів.

Подібні носили й астронавти.

Астронавти Аполлона-13 Фред Гейз та Джеймс Ловелла йдуть до своїх літаків для підготовки до польоту на Місяць / Фото: Associated Press

Для знімань команда костюмерів ушила вбрання для Паркера, а також додала на спину комбінезону вставку з авторської тканини від бренду Timorous Beasties.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однією з тих, хто допоміг перетворити комбінезон, є Кейт МакГвайр — засновниця студії Converted Closet, що займається переробкою старих речей. Історією зміни цього льотного костюма вона поділилася із підписниками.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ще один комбінезон Сари Джессіки Паркер із серіалу, який переробили з вінтажної весільної сукні.

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