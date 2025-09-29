Секрет розкрито: стало відомо, хто створив "вікторіанську" весільну сукню Лани Дель Рей

Лана Дель Рей

З нагоди першої річниці весілля, співачка Лана Дель Рей опублікувала серію нових фотографій зі свого вінчання з Джеремі Дюфреном, і привернула багато уваги до головної сукні. Вбрання нареченої було незвичного дизайну, адже оздоблене мереживом, мало багатошарову спідницю та відкриті плечі.

Видання Vogue повідомило, що весільна сукня Лани Дель Рей була створена весільною дизайнеркою Мейсі Вайснер, засновницею лос-анджелеського бренду Cinq.

«Лана написала нам особисте повідомлення за кілька місяців до нашої особистої зустрічі», — розповів Мейсі виданню. «Вона намагалася написати нам приватне повідомлення і навіть дзвонити в Instagram, але ми так і не побачили її повідомлення. Було так кумедно, тому що через кілька місяців вона знову спробувала з нами зв’язатися. Її стилістка, Моллі [Діксон], написала нам по електронній пошті: „Ви, хлопці, найкрутіший клуб, куди можна потрапити? Ми ніяк не можемо з вами зв’язатися!“»».

Спочатку зірка прийшла в студію Cinq на примірювання з подругою Вел, а не на свою власну. Але після того, як Вел приміряла сукню, яку в підсумку не обрала, — сукню River, — вона стала основою весільної сукні Лани, пошитої на індивідуальне замовлення.

«Вона просто сказала: „Мені подобається ця сукня. Я одразу відчула, що це моя сукня“», — продовжує Мейсі. «Насправді, я виходжу заміж через кілька місяців, і це просто неймовірно, що я прийшла сюди з подругою», — переказала дизайнерка слова Лани.

Також дизайнерка розповіла, що Дель Рей хотіла, щоб сукня повністю відповідала її образу і стала її сукнею мрії.

«Ми просто проводили час разом, сидячи на підлозі до четвертої ранку в шоурумі», — розповідає Меделін Вайснер, сестра Мейсі та головний операційний директор Cinq. «Ми вирішили додати мереживо до спідниці, і вона хотіла ці підхвати з маленькими бантиками, щоб надати сукні її власного стилю. Вийшло дуже по-вікторіанськи».

Щойно ескіз був готовий, дизайнерки взялися до роботи. У підсумку співачка прийшла на п’ять примірювань сукні. «Ми робили все це вночі, коли вона приходила. Ми робили це при свічках, вимкнувши все світло, і зробили цей захід по-справжньому особистим і особливим для неї», — розповідає Меделін.