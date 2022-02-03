Секс-іграшка як брелок: Даміано Давід шокував аксесуаром на поясі

Вокаліст гурту вирішив додати епатаж у свій образ.

1 лютого італійський гурт Maneskin виступив на 72-му музичному фестивалі в Сан-Ремо. Зірки повернулися на сцену цього разу як запрошені гості, хоча ще 2021 року самі брали участь у конкурсі та перемогли.

Maneskin / Getty Images

На сцену Maneskin вийшли у двох образах від бренду Gucci, але найбільше привернув увагу монохромний лук вокаліста — 23-річного Даміано Давіда та його аксесуари. Співак повісив на ремінь свого гламурного шовкового комбінезону секс-іграшку – анальну пробку. Аксесуар висів у Даміано на ланцюжку просто як доповнення образу.

Даміано Давид / Getty Images

Даміано Давид / Getty Images

Зазначимо, що гурт завжди робить в образах ставку на секс, гламур і здебільшого носить речі від італійських Модних домів. Також у їхніх образах часто присутні БДСМ-мотиви у вигляді панчох, гантерів, чокерів та заклеєних сосків.

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