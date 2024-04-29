Сексуальна білявка: британська модель у білому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Арабелла Чі обожнює демонструвати свої форми у стильних купальниках.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram відео з відпочинку.

Арабелла спокусливо позувала на подвір'ї біля будинку у білому суцільному купальнику з глибоким вирізом. Свій лук вона доповнила золотими прикрасами.

Модель продемонструвала струнку фігуру, сексуальний бюст і красиву засмагу.

"Острівне життя", – підписала білявка відео.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала свій пікантний лук із мінішортами, у якому вона сходила на захід.

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